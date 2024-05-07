Подполье: ВС России нанесли удар по свежим силам ВСУ в селе Гремяч

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные атаковали живые силы ВСУ в Черниговской области.

Об этом он сказал РИА Новости, ссылаясь на своих коллег по подполью.

По его словам, 6 мая удар был нанесён «по свежему личному составу», который прибыл на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района. До этого появлялась информация о том, что в данное село заехала тяжёлая военная техника.

«Удары ракетами были связаны с этими сообщениями. Итоги пока неизвестны, но сильную детонацию слышали в нескольких километрах», — указал он.

Также, по словам Лебедева, в данном районе в настоящий момент идёт доукомплектование разбитых подразделений ВСУ.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Украина усиливает фланги в районе Часова Яра.