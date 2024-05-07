Марочко: ВСУ стягивают резервы в район Часова Яра
- AP
Об этом он заявил РИА Новости.
«В населённый пункт Константиновка прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков, которые должны будут усилить фланги украинской группировки в районе населённого пункта Часов Яр», — сообщил Марочко.
Он подчеркнул, что пока не удаётся идентифицировать, к каким подразделениям украинской армии принадлежат прибывающие резервы.
Ранее замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падёт под ударами российской армии.