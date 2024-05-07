RT в Telegram
Подпишись

Марочко: ВСУ стягивают резервы в район Часова Яра

Короткая ссылка
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Украина усиливает фланги в районе Часова Яра.
Марочко: ВСУ стягивают резервы в район Часова Яра
  • AP

Об этом он заявил РИА Новости

«В населённый пункт Константиновка прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков, которые должны будут усилить фланги украинской группировки в районе населённого пункта Часов Яр», — сообщил Марочко.

Он подчеркнул, что пока не удаётся идентифицировать, к каким подразделениям украинской армии принадлежат прибывающие резервы. 

Ранее замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падёт под ударами российской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить