На Сахалине оставившего место службы военного осудили на 5,5 года колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военного, оставившего место службы, к пяти с половиной годам колонии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Москве заочно арестовал трёх воюющих на стороне ВСУ наёмников из США, Израиля и Молдавии.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии за участие в деятельности террористической организации «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.