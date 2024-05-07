На Сахалине оставившего место службы военного осудили на 5,5 года колонии
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ранее суд в Москве заочно арестовал трёх воюющих на стороне ВСУ наёмников из США, Израиля и Молдавии.
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии за участие в деятельности террористической организации «Азов»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.