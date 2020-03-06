1+1: Шмыгаль рассказал, что Украина хочет, но не может поставлять воду в Крым

Новый украинский премьер Денис Шмыгаль прокомментировал своё заявление относительно восстановления водоснабжения Крыма. Как пишет «1+1», политик заявил, что Украина хотела бы подавать воду на полуостров, но не может и не имеет технической возможности разделить поставки между «водой, которая пойдёт людям, и водой, которая пойдёт на военные базы».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал своё заявление относительно восстановления водоснабжения Крыма. Как передаёт «1+1», об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.
«Позиция остаётся неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации* полуострова и возвращения его в состав Украины», — заявил Шмыгаль.
Премьер уточнил, что по техническим причинам сейчас невозможно разделить «воду, которая пойдёт людям, и воду, которая пойдёт на военные базы».
Ранее политик во время эфира программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил: «Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос какого-то бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Прекращение подачи воды приведёт к гуманитарной катастрофе».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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