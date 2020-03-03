DT: Франция предлагает проявить к России больше гибкости, несмотря на опасения союзников

По словам спецпосланника по вопросам сотрудничества с Россией Пьера Вимона, укрепление позиций Москвы в Восточной Европе, Африке, Западных Балканах и на Ближнем Востоке требует от Брюсселя более гибкого и активного подхода к России. Однако, как отмечает The Daily Telegraph, в ЕС опасаются, что это позволит России отдалить Францию от партнёров по союзу.

Франция призвала Европу придерживаться более гибкого подхода в отношении России, для того чтобы противостоять влиянию страны в Западных Балканах и на Ближнем Востоке, передаёт The Daily Telegraph.

Спецпосланник по вопросам сотрудничества с Россией Пьер Вимон отверг обвинения в том, что французская политика в адрес Кремля равносильна «вознаграждению за аннексию* Крыма», заявив, что она лишь отражает необходимость новой внешней политики в «меняющемся мире».

По мнению политика, подход Брюсселя в отношении Москвы прежде основывался на принципе «незыблемости и возможности диалога». И если следование первому принципу обеспечивалось благодаря санкциям, то второй как правило игнорировался. Это привело к тому, что в Восточной Европе, Африке, Западных Балканах и на Ближнем Востоке выросло присутствие и влияние России.

«Если Европа хочет взять на себя большую роль, она должна действовать сообща и найти более активный, более гибкий и более оперативный подход к России и другим партнёрам по всему миру», — заявил Вимон.

При этом во Франции намерены взаимодействовать с Россией по наименее спорным вопросам, таким как космос и Арктика, в надежде, что это позволит добиться более конструктивных отношений и в других областях.

Тем не менее ряд европейских союзников увидели в «повороте к Москве» Парижа и желании президента Эммануэля Макрона возобновить сотрудничество с Кремлём признание российской сферы влияния в Восточной Европе.

Критики инициативы также утверждают, что, сотрудничая с Францией, Россия стремится отдалить страну от её европейских союзников. Кроме того, она схожа с аналогичными предложениями, с которыми раньше выступали бывший президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, которые также стремились к сотрудничеству с Россией в областях, представляющих совместный интерес.

«Безусловно, расширение престижа, статуса и влияния Франции было бы дополнительным преимуществом этого проекта. Однако Макрон будет не первым, кто искренне верит, что сможет решить российскую проблему», — приводит The Daily Telegraph слова старшего консультанта аналитического центра Chatham House Кир Джайлс.

По словам Джайлса, Обама сделал перезагрузку отношений с Россией ключевым аспектом внешней политики США, однако это не помешало его российскому коллеге Владимиру Путину «аннексировать Крым».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).