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Китай призвал сотрудничать с Россией в расследовании ЧП на «Северных потоках»

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Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что китайская сторона призывает страны и Совет Безопасности ООН активно сотрудничать с Россией в расследовании теракта на «Северных потоках».
Китай призвал сотрудничать с Россией в расследовании ЧП на «Северных потоках»
  • РИА Новости

«Мы призываем стороны активно сотрудничать с Россией при проведении совместного расследования», — цитирует его ТАСС.

Он также выразил уверенность в том, что международное сообщество и Совбез ООН должны «избегать двойных стандартов» в этом вопросе.

Ранее бывший сотрудник разведки США Джон Кириаку заявил, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признаются.

СК завёл уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

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