Посол допустил понижение уровня дипотношений с Канадой при изъятии активов
- РИА Новости
«Что касается будущего качества и уровня дипотношений, то исключать ничего нельзя. Все опции на столе, но мы в этом контексте будем руководствоваться здравым смыслом и интересами России», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что возможная конфискация Соединёнными Штатами замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России.