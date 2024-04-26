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Посол допустил понижение уровня дипотношений с Канадой при изъятии активов

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Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что исключать возможность понижения уровня дипломатических отношений с Оттавой в случае изъятия Канадой российских активов нельзя.
Посол допустил понижение уровня дипотношений с Канадой при изъятии активов
  • РИА Новости

«Что касается будущего качества и уровня дипотношений, то исключать ничего нельзя. Все опции на столе, но мы в этом контексте будем руководствоваться здравым смыслом и интересами России», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что возможная конфискация Соединёнными Штатами замороженных российских активов не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России.

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