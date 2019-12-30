FAZ: в Германии задумались над созданием собственного космодрома

Федеральное объединение немецкой промышленности потребовало от Берлина создания собственной стартовой площадки для малых ракет-носителей, сообщает Die Welt. Этот объект призван усилить позиции ФРГ в мировой космонавтике, устранив ряд логистических и бюрократических трудностей. Однако с выбором места для реализации такого проекта возникли трудности, отмечает немецкое издание.

Федеральное объединение немецкой промышленности настаивает на создании в Германии собственной стартовой площадки для малых ракет-носителей, пишет Die Welt. Она должна усилить позиции ФРГ в мировой космонавтике. В качестве возможных мест для строительства предлагаются аэропорты в городах Росток и Куксхафен. В бременском космическом концерне OHB поддержали эту идею, но там считают, что планы по созданию космодрома на плотно заселённой территории Германии обречены на провал. Вместо этого эксперты предлагают построить площадку в открытом море у берегов ФРГ.

Создание такого объекта упростит логистику, а также устранит некоторые бюрократические сложности, в частности, связанные с экспортом товаров двойного назначения. Дело в том, что их можно использовать и в военных целях и для их транспортировки требуются специальные разрешения, поясняет издание.

В OHB пришли к выводу, что самым подходящим местом станет северо-западная граница исключительной экономической зоны в Северном море. Там эксперты предлагают разместить мобильную морскую платформу. Реализовать проект будет сложно, признаёт генеральный директор концерна Марко Фукс, но технически эта задача выполнима, ведь схожий опыт есть у США и Китая.

Вариант с Балтийским морем OHB не устроил, ведь оно окружено плотно заселёнными территориями. Неполадки и падение ступеней ракеты могут привести к серьёзным последствиям. В Северном море есть ещё одно место рядом с берегом Германии, но при запуске ракетам придётся делать крутой поворот, чтобы не пролетать над территорией Норвегии. Этот манёвр приведёт к 25%-ной потере мощности, отмечают в концерне. К тому же в прибрежных водах стоит большое количество ветряных парков. Так что Фукс отдаёт большее предпочтение месту в исключительной экономической зоне, хотя оно находится дальше и до него соответственно тяжелее добраться.

При этом Германия из-за своего географического положения в северном полушарии не подходит для того, чтобы выводить спутники на орбиты вблизи экватора. Впрочем, для орбит над Северным и Южным полюсами, а также солнечно-синхронных орбит место подходящее, отмечают эксперты.