Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе в пятницу, 26 апреля, прекратил свою деятельность.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве рассказали, что в пятницу состоялась церемония закрытия центра.

Мониторинговый центр был открыт 30 января 2021 года. Его открытие состоялось в рамках меморандума, подписанного между Россией и Турцией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах в текущей ситуации нет.