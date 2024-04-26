Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В ведомстве рассказали, что в пятницу состоялась церемония закрытия центра.
Мониторинговый центр был открыт 30 января 2021 года. Его открытие состоялось в рамках меморандума, подписанного между Россией и Турцией.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах в текущей ситуации нет.