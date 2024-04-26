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Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность

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Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе в пятницу, 26 апреля, прекратил свою деятельность.
Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве рассказали, что в пятницу состоялась церемония закрытия центра.

Мониторинговый центр был открыт 30 января 2021 года. Его открытие состоялось в рамках меморандума, подписанного между Россией и Турцией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах в текущей ситуации нет.

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