Пашинян: возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах пока нет
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По его словам, прозвучавшим в эфире Общественного ТВ Армении, в ходе поездок к нему подошла перемещённая из Нагорного Карабаха женщина и спросила, могут ли армяне вернуться в регион.
«Я ответил, что в сложившейся ситуации я не вижу возможности возвращения армян в Нагорный Карабах. Кроме того, хочу сказать, что Армения не собирается воевать за Нагорный Карабах», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Армянский премьер добавил, что Ереван надеется, что территориальная целостность республики будет восстановлена в процессе демаркации.
Наряду с этим Пашинян высказался о соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении с ЕС. Он заявил, что республика никогда не была далека от Запада.