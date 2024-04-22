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Пашинян: возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах пока нет

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Возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах в текущей ситуации нет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян: возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах пока нет
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

По его словам, прозвучавшим в эфире Общественного ТВ Армении, в ходе поездок к нему подошла перемещённая из Нагорного Карабаха женщина и спросила, могут ли армяне вернуться в регион.

«Я ответил, что в сложившейся ситуации я не вижу возможности возвращения армян в Нагорный Карабах. Кроме того, хочу сказать, что Армения не собирается воевать за Нагорный Карабах», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Армянский премьер добавил, что Ереван надеется, что территориальная целостность республики будет восстановлена в процессе демаркации.

Наряду с этим Пашинян высказался о соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армении с ЕС. Он заявил, что республика никогда не была далека от Запада.

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