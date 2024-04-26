Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания министров обороны стран ШОС.
Министр подчеркнул, что продолжающиеся украинские удары по объекту вызывают тревогу.
«Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции могут повлечь катастрофические последствия», — подчеркнул Шойгу.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия призывает МАГАТЭ назвать вещи своими именами касательно обстрелов Запорожской АЭС.