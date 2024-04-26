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Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями

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Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что удары Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС могут привести к катастрофическим последствиям.
Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания министров обороны стран ШОС.

Министр подчеркнул, что продолжающиеся украинские удары по объекту вызывают тревогу.

«Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции могут повлечь катастрофические последствия», — подчеркнул Шойгу.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия призывает МАГАТЭ назвать вещи своими именами касательно обстрелов Запорожской АЭС.

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