Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что удары Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС могут привести к катастрофическим последствиям.

РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания министров обороны стран ШОС. Министр подчеркнул, что продолжающиеся украинские удары по объекту вызывают тревогу. «Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции могут повлечь катастрофические последствия», — подчеркнул Шойгу. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия призывает МАГАТЭ назвать вещи своими именами касательно обстрелов Запорожской АЭС.