Валиева — о замужестве: подожду пока что, права хочу получить, сдать экзамены

Российская фигуристка Камила Валиева призналась в желании попробовать себя в разных сферах деятельности.

«Замуж подожду пока что. Права очень хочу получить, окончить школу, сдать экзамены. Переехать в квартиру, отдельно жить. Подаю в несколько университетов документы. Также мы скоро будем записывать музыкальный трек», — заявила фигуристка в эфире «Доброго утра» на Первом канале.

26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Валиеву с днём рождения.