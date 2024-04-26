Валиева — о замужестве: подожду пока что, права хочу получить, сдать экзамены
- РИА Новости
«Замуж подожду пока что. Права очень хочу получить, окончить школу, сдать экзамены. Переехать в квартиру, отдельно жить. Подаю в несколько университетов документы. Также мы скоро будем записывать музыкальный трек», — заявила фигуристка в эфире «Доброго утра» на Первом канале.
26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.
В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Валиеву с днём рождения.