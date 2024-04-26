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Тихонов: в деле Валиевой наказали только спортсменку, больше никто не пострадал

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что закон о наказании за допинг в России не работает в полном объёме.
Тихонов: в деле Валиевой наказали только спортсменку, больше никто не пострадал
  • РИА Новости

«Пострадала спортсменка, но пока нет такого закона, где за применение допинга следует жёсткое тюремное наказание, это будет продолжаться бесконечно. А у нас мы видим полное беззаконие, закон о допинге не работает так, как нужно», — заявил Тихонов РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 18-летнюю Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева призналась в желании попробовать себя в разных сферах деятельности.

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