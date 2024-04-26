FA: создание антииранской коалиции на Ближнем Востоке маловероятно
- AP
Так считают политологи Далия Дасса Кэй и Санам Вакил, их статья опубликована в издании Foreign Affairs.
Некоторые израильские аналитики после удара Ирана по территории Израиля предположили, что участие ряда стран Ближнего Востока в перехвате иранских беспилотников и ракет говорит о том, что существует потенциал для создания региональной коалиции против Ирана.
Однако политологи в статье для Foreign Affairs отметили, что подобные оценки преувеличены и не отражают реальных особенностей региона.
«Реалии, которые препятствуют арабо-израильскому сотрудничеству, существенно не изменились», — подчеркнули аналитики.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин заявил о необходимости проявления максимальной сдержанности всеми сторонами конфликта на фоне эскалации на Ближнем Востоке.