Замглавы Росгвардии высоко оценил подготовку кинологов ведомства к соревнованиям по профессиональному многоборью
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Воробьёв проверил организацию служебно-боевой деятельности, ознакомился с условиями содержания и обучения служебных собак, а также поприсутствовал на тренировочном мероприятии со сборными командами по подготовке к квалификационным соревнованиям кинологов.
Отбор кандидатов, которые будут представлять Росгвардию на всероссийских и международных соревнованиях кинологов, проходил под контролем старшего преподавателя кафедры кинологии Пермского военного института войск Национальной гвардии подполковника Ольги Дружининой.
Воробьёв от имени руководства ведомства поблагодарил командование и личный состав кинологического центра за грамотную организацию подготовки специалистов-кинологов.