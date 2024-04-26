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Замглавы Росгвардии высоко оценил подготовку кинологов ведомства к соревнованиям по профессиональному многоборью

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Замглавы Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьёв высоко оценил подготовку кинологов ведомства к предстоящим соревнованиям по профессиональному многоборью. Он посетил Кинологический центр дивизии имени Ф.Э. Дзержинского по поручению директора генерала армии Виктора Золотова.
Замглавы Росгвардии высоко оценил подготовку кинологов ведомства к соревнованиям по профессиональному многоборью
  • Gettyimages.ru

Воробьёв проверил организацию служебно-боевой деятельности, ознакомился с условиями содержания и обучения служебных собак, а также поприсутствовал на тренировочном мероприятии со сборными командами по подготовке к квалификационным соревнованиям кинологов.

Отбор кандидатов, которые будут представлять Росгвардию на всероссийских и международных соревнованиях кинологов, проходил под контролем старшего преподавателя кафедры кинологии Пермского военного института войск Национальной гвардии подполковника Ольги Дружининой.

Воробьёв от имени руководства ведомства поблагодарил командование и личный состав кинологического центра за грамотную организацию подготовки специалистов-кинологов.

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