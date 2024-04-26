RT в Telegram
Подпишись

Медведев: Россия уничтожает новых фашистов на полях сражений

Короткая ссылка
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сегодня вновь ведёт бой с нацизмом и уничтожает новых фашистов на полях сражений.
Медведев: Россия уничтожает новых фашистов на полях сражений
  • РИА Новости

Об этом политик сказал в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы».

«Сегодня мы вновь ведём решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках», — заявил он.

Медведев добавил, что Россия в настоящий момент отражает атаки тех, кто стремится подменить историю злобной ложью.

Ранее Медведев заявил, что память о подвиге советского народа — это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить