Медведев: Россия уничтожает новых фашистов на полях сражений

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сегодня вновь ведёт бой с нацизмом и уничтожает новых фашистов на полях сражений.

Об этом политик сказал в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы».

«Сегодня мы вновь ведём решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках», — заявил он.

Медведев добавил, что Россия в настоящий момент отражает атаки тех, кто стремится подменить историю злобной ложью.

Ранее Медведев заявил, что память о подвиге советского народа — это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.