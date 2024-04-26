Медведев: Россия уничтожает новых фашистов на полях сражений
- РИА Новости
Об этом политик сказал в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы».
«Сегодня мы вновь ведём решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках», — заявил он.
Медведев добавил, что Россия в настоящий момент отражает атаки тех, кто стремится подменить историю злобной ложью.
Ранее Медведев заявил, что память о подвиге советского народа — это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма.