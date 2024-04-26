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Си Цзиньпин принял в Пекине Энтони Блинкена

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Китайский лидер Си Цзиньпин принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена. О том, что такая встреча планируется, ранее сообщали мировые СМИ.
Си Цзиньпин принял в Пекине Энтони Блинкена
  • AFP

Встреча прошла во второй половине дня по пекинскому времени в Доме народных собраний, сообщает Центральное телевидение Китая.

Как сообщало агентство AFP, встречу с главой Госдепа провёл и глава МИД Китая Ван И. В ходе переговоров Блинкен «выразил обеспокоенность по поводу поддержки России» со стороны КНР.

25 апреля американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы вводить санкции против иностранных банков, в том числе китайских, чтобы помешать поставкам в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.

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