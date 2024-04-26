В СВАО реконструируют участок улично-дорожной сети

В Северо-Восточном административном округе между районами Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово появится новый мост и реконструируют участок улицы, сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Москомархитектура выпустила распоряжение о подготовке проекта планировки территории улично-дорожной сети от участка улиц Кольской и Заповедной до улицы Искры.

«Проект планировки предусматривает реконструкцию 500 м дороги, в том числе строительство моста протяжённостью 50 м. Это позволит повысить пропускную способность участка в часы пик и ликвидировать эффект «бутылочного горлышка», — отметила Княжевская.

Строительство будет вестись за счёт средств городского бюджета.

По словам Юлианы Княжевской, сегодня СВАО — один из густонаселённых округов столицы, поэтому реконструкция улично-дорожной сети — одна из необходимых мер для комфортного передвижения и связанности территорий.