В СВАО реконструируют участок улично-дорожной сети
- РИА Новости
Москомархитектура выпустила распоряжение о подготовке проекта планировки территории улично-дорожной сети от участка улиц Кольской и Заповедной до улицы Искры.
«Проект планировки предусматривает реконструкцию 500 м дороги, в том числе строительство моста протяжённостью 50 м. Это позволит повысить пропускную способность участка в часы пик и ликвидировать эффект «бутылочного горлышка», — отметила Княжевская.
Строительство будет вестись за счёт средств городского бюджета.
По словам Юлианы Княжевской, сегодня СВАО — один из густонаселённых округов столицы, поэтому реконструкция улично-дорожной сети — одна из необходимых мер для комфортного передвижения и связанности территорий.