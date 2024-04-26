Подполье сообщило об ударе ВС России по военным ВСУ в Запорожской области
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Лебедев уточнил, что удары нанесены по населённым пунктам Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка.
«Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах», — сказал он.
Лебедев также рассказал, что в городе Очакове Николаевской области Украины зафиксировано несколько прилётов. Кроме того, по его данным, удар нанесён по скоплению украинских военных в Черниговской области.