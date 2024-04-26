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Подполье сообщило об ударе ВС России по военным ВСУ в Запорожской области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по военнослужащим украинской армии, прячущимся в жилых домах в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Подполье сообщило об ударе ВС России по военным ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что удары нанесены по населённым пунктам Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка.

«Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах», — сказал он.

Лебедев также рассказал, что в городе Очакове Николаевской области Украины зафиксировано несколько прилётов. Кроме того, по его данным, удар нанесён по скоплению украинских военных в Черниговской области.

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