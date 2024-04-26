МИД Китая: НАТО несёт прямую ответственность за ситуацию на Украине

НАТО несёт прямую ответственность за украинский конфликт, альянсу следует перестать пытаться снять с себя вину и начать улаживание ситуации, заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«НАТО несёт неснимаемую ответственность за кризис, альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса», — сказал дипломат на брифинге, его слова приводит ТАСС.

В январе Министерство обороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной, сеющей беспорядок в мире.

Такое заявление было сделано в ответ на выступление генсека альянса Йенса Столтенберга об угрозах, якобы исходящих от КНР.