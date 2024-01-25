Минобороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной, сеющей беспорядок в мире
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«Мы обратили внимание на неподобающие заявления генерального секретаря НАТО по поводу Китая. Будучи региональной военной организацией, НАТО развязывала войны и участвовала в них с момента своего создания», — сказал официальный представитель китайского Министерства обороны У Цянь.
В последние годы альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону и использует несуществующую «китайскую угрозу» для провоцирования блокового противостояния, подчеркнул он.
«Следует сказать, что НАТО — это ходячая «военная машина», и где бы она ни появилась, она всюду несёт беспорядки», — цитирует его РИА Новости.
Джордж Робертсон, в 1993—2003 годах занимавший должность генсека НАТО, отмечал, что Россия, Китай и Иран будут определять порядок в мире, если Запад допустит поражение Украины в конфликте с Москвой.