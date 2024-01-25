Министерство обороны Китая назвало НАТО ходячей военной машиной, сеющей беспорядок в мире. Такое заявление было сделано в ответ на выступление генсека альянса Йенса Столтенберга об угрозах, якобы исходящих от КНР.

«Мы обратили внимание на неподобающие заявления генерального секретаря НАТО по поводу Китая. Будучи региональной военной организацией, НАТО развязывала войны и участвовала в них с момента своего создания», — сказал официальный представитель китайского Министерства обороны У Цянь.

В последние годы альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону и использует несуществующую «китайскую угрозу» для провоцирования блокового противостояния, подчеркнул он.

«Следует сказать, что НАТО — это ходячая «военная машина», и где бы она ни появилась, она всюду несёт беспорядки», — цитирует его РИА Новости.

Джордж Робертсон, в 1993—2003 годах занимавший должность генсека НАТО, отмечал, что Россия, Китай и Иран будут определять порядок в мире, если Запад допустит поражение Украины в конфликте с Москвой.