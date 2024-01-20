Экс-генсек НАТО: поражение Киева позволит КНР и России определять порядок в мире

Россия, Китай и Иран будут определять порядок в мире, если Запад допустит поражение Украины в конфликте с Москвой. Такой точкой зрения поделился член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон, в 1993—2003 годах занимавший должность генсека НАТО.

В беседе с изданием The Daily Telegraph Робертсон отметил, что в текущей ситуации можно говорить о «практически противостоянии альянсов».

В случае поражения Украины в конфликте с Россией мировой порядок, по его словам, будут определять Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян.

«И моим внукам будет крайне некомфортно жить в таком мире», — сказал бывший генсек НАТО.

Ранее французский политик Флориан Филиппо предупредил о возможной операции НАТО «под чужим флагом» против России.