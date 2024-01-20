Экс-генсек НАТО: поражение Киева позволит КНР и России определять порядок в мире
- РИА Новости
В беседе с изданием The Daily Telegraph Робертсон отметил, что в текущей ситуации можно говорить о «практически противостоянии альянсов».
В случае поражения Украины в конфликте с Россией мировой порядок, по его словам, будут определять Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян.
«И моим внукам будет крайне некомфортно жить в таком мире», — сказал бывший генсек НАТО.
Ранее французский политик Флориан Филиппо предупредил о возможной операции НАТО «под чужим флагом» против России.