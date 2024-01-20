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Французский политик Филиппо предупредил о возможном нападении НАТО на Россию

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о возможной операции НАТО «под чужим флагом» против России по аналогии с диверсией на «Северных потоках».

Так политик прокомментировал заявление главы военного комитета альянса Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией.

По словам Филиппо, частые упоминания о том, что НАТО не ищет конфликта, но должно быть готово к «нападению России», подозрительны.

«Остерегайтесь операций под ложным флагом (наподобие диверсии на «Северном потоке» в 2022 году) в ближайшие месяцы! Эти безумцы из НАТО готовы на всё!» — написал он в соцсети Х.

Роб Бауэр ранее заявил, что страны НАТО должны готовиться к возможному конфликту с Россией в ближайшие 20 лет.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что у России «нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО». Путин также назвал полной чушью слова своего американского коллеги Джо Байдена о планах Москвы напасть на НАТО.

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