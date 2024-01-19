Глава комитета НАТО призвал готовиться к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет
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По его словам, мирное существование стран альянса не является само собой разумеющимся.
«И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией», — сказал Бауэр в интервью газете The Telegraph.
Представитель НАТО подчеркнул, что не всё «будет хорошо в ближайшие 20 лет».
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идеи применять на Украине истребители F-16, которые будут обслуживаться и базироваться на территории стран НАТО, являются «опасными размышлениями».