Глава комитета НАТО призвал готовиться к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет

Страны НАТО должны готовиться к возможному конфликту с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

По его словам, мирное существование стран альянса не является само собой разумеющимся.

«И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией», — сказал Бауэр в интервью газете The Telegraph.

Представитель НАТО подчеркнул, что не всё «будет хорошо в ближайшие 20 лет».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идеи применять на Украине истребители F-16, которые будут обслуживаться и базироваться на территории стран НАТО, являются «опасными размышлениями».