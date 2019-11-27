Newsweek: Россия продемонстрировала американцам неуязвимый «Авангард»

Американские инспекторы осмотрели неуязвимые для ПВО противника ракетные комплексы «Авангард», сообщает Newsweek. Отмечается, что демонстрация прошла в рамках соблюдения Россией обязательств по договору СНВ-III, на продление которого надеется Москва.

Российские военные показали американским инспекторам ракету с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», выполнив тем самым положение договора о сокращении наступательных вооружений, пишет Newsweek.

«Российская сторона провела демонстрацию платформы «Авангард» для группы посетителей из США для того, чтобы содействовать обеспечению жизнеспособности и эффективности договора об СНВ», — отметили в Министерстве обороны России.

Как отмечает Newsweek, двухдневный визит американских инспекторов является одним из обязательств России по заключённому с США в 2011 году СНВ-III, действие которого истекает в 2021 году.

При этом в Москве подчёркивают, что по-прежнему заинтересованы в переговорах с Вашингтоном о продлении действия двустороннего договора. Тем не менее пока неизвестно, готов ли пойти на это Белый дом.

О работе по созданию ракетного комплекса стало известно в марте 2018 года. При этом в Министерстве обороны России подчеркнули, что «Авангард» должен встать на боевое дежурство до конца 2019 года.

По словам президента России Владимира Путина, новая система неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО вероятного противника, так как «Авангард» может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости.