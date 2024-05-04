В «Грузинской мечте» заявили о двойных стандартах Запада в отношении Тбилиси

Западные страны руководствуются двойными стандартами в отношении властей Грузии, заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.

«Почему мы говорим нашим западным партнёрам, чтобы они не придерживались двойных стандартов в отношениях с нами?! Потому что то, что строго запрещено и наказуемо законом в их странах, у нас, оказывается, (запрещать. — RT) нельзя — это двойной стандарт», — цитирует политика Sputnik Грузия.

Западные страны таким образом «вредят фундаментальным отношениям», считает Кадагишвили.

«Ради достижения одноразовой цели они готовы навредить этим отношениям», — заключил парламентарий.

Ранее немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз в связи с тем, что полиция оказывает сопротивление участникам акции протеста, выступающим против принятия закона об иноагентах в республике.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что критика со стороны западных стран грузинского законопроекта об иностранных агентах не заставит власти пересмотреть его.