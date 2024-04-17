Премьер Грузии: критика законопроекта об иноагентах не заставит пересмотреть его
- AFP
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Об этом политик сказал в ходе брифинга.
Кобахидзе подчеркнул, что критикующие грузинский законопроект западные представители, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и генсека НАТО Йенса Столтенберга, не приводят аргументов, подтверждающих, что закон противоречит европейским ценностям.
«В таких условиях неаргументированные заявления не смогут стать основанием для пересмотра решения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.
После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.