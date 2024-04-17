Премьер Грузии: критика законопроекта об иноагентах не заставит пересмотреть его

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что критика со стороны западных стран грузинского законопроекта об иностранных агентах не заставит властей пересмотреть его.

Об этом политик сказал в ходе брифинга.

Кобахидзе подчеркнул, что критикующие грузинский законопроект западные представители, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и генсека НАТО Йенса Столтенберга, не приводят аргументов, подтверждающих, что закон противоречит европейским ценностям.

«В таких условиях неаргументированные заявления не смогут стать основанием для пересмотра решения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.