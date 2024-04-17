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Премьер Грузии: критика законопроекта об иноагентах не заставит пересмотреть его

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что критика со стороны западных стран грузинского законопроекта об иностранных агентах не заставит властей пересмотреть его.
Премьер Грузии: критика законопроекта об иноагентах не заставит пересмотреть его
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

Об этом политик сказал в ходе брифинга.

Кобахидзе подчеркнул, что критикующие грузинский законопроект западные представители, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и генсека НАТО Йенса Столтенберга, не приводят аргументов, подтверждающих, что закон противоречит европейским ценностям. 

«В таких условиях неаргументированные заявления не смогут стать основанием для пересмотра решения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.

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