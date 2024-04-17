Президент Грузии заявила о намерении наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.

Об этом пишет ТАСС.

Она рассказала, что наложит вето на закон об иноагентах, как делает это в отношении других законов, противоречащих стратегии и рекомендациям Евросоюза.

Зурабишвили выразила уверенность, что парламентское большинство преодолеет её вето, но при этом заявила, что вето необходимо использовать, чтобы «голос народа был услышан».

Ранее на фоне акций протеста в Тбилиси грузинский парламент на пленарном заседании принял в первом чтении законопроект об иноагентах.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, законопроект об иноагентах в Грузии нельзя назвать российским.