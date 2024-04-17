Песков заявил, что закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией

Законопроект об иноагентах в Грузии нельзя назвать российским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никак не следовало бы этот законопроект называть российским... Наверное, первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной США... Никак это не российская — это нормальная сейчас практика огромного количества государств», — сказал он.

Ранее спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих у служебного входа в парламент.

Представители правоохранительных органов задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах.