В Минобороны Украины признали, что ведомство потеряло доверие граждан
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Такую точку зрения в беседе с телеканалом «Эспрессо» выразила советник заместителя министра обороны Украины Дана Яровая.
По её словам, Минобороны Украины за два года боевых действий стало «токсичным местом».
«Достаточно сложно будет выйти репутационно хотя бы в ноль», — считает Яровая.
Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал крах киевской власти в связи с нехваткой солдат в ВСУ.