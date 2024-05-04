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В Минобороны Украины признали, что ведомство потеряло доверие граждан

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Министерство обороны Украины потеряло доверие населения, а восстановить репутацию почти невозможно.
В Минобороны Украины признали, что ведомство потеряло доверие граждан
  • Gettyimages.ru

Такую точку зрения в беседе с телеканалом «Эспрессо» выразила советник заместителя министра обороны Украины Дана Яровая.

По её словам, Минобороны Украины за два года боевых действий стало «токсичным местом».

«Достаточно сложно будет выйти репутационно хотя бы в ноль», — считает Яровая.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал крах киевской власти в связи с нехваткой солдат в ВСУ.

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