Министерство обороны Украины потеряло доверие населения, а восстановить репутацию почти невозможно.

Такую точку зрения в беседе с телеканалом «Эспрессо» выразила советник заместителя министра обороны Украины Дана Яровая.

По её словам, Минобороны Украины за два года боевых действий стало «токсичным местом».

«Достаточно сложно будет выйти репутационно хотя бы в ноль», — считает Яровая.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал крах киевской власти в связи с нехваткой солдат в ВСУ.