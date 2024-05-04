RT в Telegram
Подпишись

Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьёва завершила карьеру

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва завершила спортивную карьеру.
Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьёва завершила карьеру
  • РИА Новости

«Это были 20 лет прекрасного путешествия. Знаю, многие вместе со мной и плакали, и радовались», — приводит слова Воробьёвой ТАСС.

Спортсменка также отметила, что благодаря поддержке Федерации спортивной борьбы России и Минспорта она три раза представляла Россию на Олимпийских играх.

Воробьёва также является серебряным призёром Олимпиады 2016 года и двукратной чемпионкой мира.

Ранее Олег Матыцин заявил, что работа ФСБР является примером того, как нужно отстаивать интересы страны на мировой арене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить