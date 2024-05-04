Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьёва завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьёва завершила спортивную карьеру.

«Это были 20 лет прекрасного путешествия. Знаю, многие вместе со мной и плакали, и радовались», — приводит слова Воробьёвой ТАСС.

Спортсменка также отметила, что благодаря поддержке Федерации спортивной борьбы России и Минспорта она три раза представляла Россию на Олимпийских играх.

Воробьёва также является серебряным призёром Олимпиады 2016 года и двукратной чемпионкой мира.

Ранее Олег Матыцин заявил, что работа ФСБР является примером того, как нужно отстаивать интересы страны на мировой арене.