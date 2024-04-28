Матыцин ответил Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал недавнее высказывание комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева, назвавшего Россию «неспортивной страной».

«Россия была, есть и будет великой спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и со стремлением к дальнейшим победам. Грустно слышать от некоторых представителей органов власти, спортивной общественности, журналистов, что Россия — неспортивная страна», — заявил он.

По словам Матыцина, спорт является одним из приоритетов государственной политики, что многократно было подчёркнуто и доказано президентом и правительством страны.

«Спорт является одной из основных программ государства в рамках поддержания здоровья граждан и привлечения их к активному образу жизни», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Матыцин сообщил, что Министерство спорта РФ поддержит российских паралимпийцев, которые поедут в Париж.