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Матыцин ответил Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной

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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал недавнее высказывание комментатора и телеведущего Дмитрия Губерниева, назвавшего Россию «неспортивной страной».
Матыцин ответил Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Россия была, есть и будет великой спортивной державой с накопленными традициями, возможностями и со стремлением к дальнейшим победам. Грустно слышать от некоторых представителей органов власти, спортивной общественности, журналистов, что Россия — неспортивная страна», — заявил он.

По словам Матыцина, спорт является одним из приоритетов государственной политики, что многократно было подчёркнуто и доказано президентом и правительством страны. 

«Спорт является одной из основных программ государства в рамках поддержания здоровья граждан и привлечения их к активному образу жизни», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Матыцин сообщил, что Министерство спорта РФ поддержит российских паралимпийцев, которые поедут в Париж.

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