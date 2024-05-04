«Хезболла» обстреляла радиолокационную станцию Израиля на высотах Шебаа

Бойцы ливанского движения «Хезболла» на высотах Шебаа вывели из строя израильскую радиолокационную станцию.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что представители шиитской организации нанесли ракетный удар по объекту и вывели его из строя прямым попаданием.

Ранее «Хезболла» обстреляла поселения Авивим и Довев на севере Израиля.