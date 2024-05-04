«Хезболла» обстреляла радиолокационную станцию Израиля на высотах Шебаа
Бойцы ливанского движения «Хезболла» на высотах Шебаа вывели из строя израильскую радиолокационную станцию.
- AP
- © Leo Correa
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что представители шиитской организации нанесли ракетный удар по объекту и вывели его из строя прямым попаданием.
Ранее «Хезболла» обстреляла поселения Авивим и Довев на севере Израиля.
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