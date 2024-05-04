BZ-Berlin: пожар на заводе Diehl начался на закрытой и охраняемой территории

Экстренные службы работают на месте пожара на заводе в Берлине целые сутки, может пройти несколько дней, прежде чем они смогут войти в сгоревшее здание, сообщает портал BZ-Berlin.

Как ожидается, после полной ликвидации возгорания здание металлургического предприятия придётся сносить. Сейчас уже известно, что пожар начался в рабочее время внутри здания «на закрытой и охраняемой территории предприятия».

«Расследование будет вести пожарный комиссар Государственного управления криминальной полиции», — рассказал журналистам представитель полиции.

Третьего мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.

По информации источников Der Spiegel, пожар не затронул процесс производства систем ПВО IRIS-T и соответствующих поставок на Украину.

Полиция Германии начала расследование пожара.