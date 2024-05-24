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Сальдо: в Херсонской области снизился интерес к изучению украинского языка

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В школах Херсонской области наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сейчас наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка среди учеников и их родителей», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Сальдо отметил, что украинский язык как предмет изучают ученики 1-4 классов 44 школ региона из более ста школ.

Ранее сообщалось, что на Украине осталось лишь три школы, где изучают русский язык.

Также в ООН заявляли, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации.

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