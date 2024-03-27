ООН: русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации

Русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Таким образом в УВКПЧ прокомментировали принятый парламентом Украины 8 декабря закон, который вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся прав национальных меньшинств, пишет РИА Новости.

Отмечается, что закон «сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский».

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень возмутился тем, что большинство детсадов в стране имеют русские названия типа «Солнышко», «Заинька», «Тополёк» или «Василёк».