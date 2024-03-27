RT в Telegram
Подпишись

ООН: русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации

Короткая ссылка
Русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Таким образом в УВКПЧ прокомментировали принятый парламентом Украины 8 декабря закон, который вносит изменения в ряд законодательных актов, касающихся прав национальных меньшинств, пишет РИА Новости.

Отмечается, что закон «сохраняет дискриминационный дифференцированный режим между, с одной стороны, национальными меньшинствами, говорящими на официальном языке ЕС, и, с другой стороны, национальными меньшинствами, языки которых не являются официальными языками ЕС, такими как русский».

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень возмутился тем, что большинство детсадов в стране имеют русские названия типа «Солнышко», «Заинька», «Тополёк» или «Василёк».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить