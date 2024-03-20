Языковой омбудсмен Украины ополчился на «Васильки», «Солнышки» и «Заинек»

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь возмутился тем, что большинство детсадов в стране имеют русские названия типа «Солнышко», «Заинька», «Тополёк» или «Василёк».

Он обратился к владельцам частных детсадов и местным органам власти с призывом принять меры.

«К нам поступают нередкие жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые имеют русскоязычный характер, не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые — просто здравому смыслу», — написал Креминь в Facebook*.

Омбудсмен отметил, что при выборочной проверке названий детсадов чаще всего встречались «Солнышко», «Кузнечик», «Василёк», «Тополёк», «Заинька» и другие. По мнению украинского общественника, иноязычным названиям нужно положить конец.

На Украине ранее призвали активнее исключать русские слова из названий торговых марок.

Также издание «Думская» сообщило, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из ФРГ Анналене Бербок использовать украинский вариант названия Одессы.

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