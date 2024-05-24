Блинкен объявил о новой политике по введению визовых ограничений в отношении Грузии

Администрация Соединённых Штатов переходит к новой политике по введению визовых ограничений в отношении грузинских властей в связи с законом об иноагентах.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, новый грузинский закон будет «препятствовать осуществлению свободы объединений и выражения мнений».

Кроме того, как отметил госсекретарь, данный закон будет «мешать независимым СМИ, работающим над обеспечением доступа грузинского народа к высококачественной информации».

«В ответ на эти действия Госдепартамент вводит новую политику визовых ограничений в отношении Грузии», — подчеркнул Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах.

Несколько дней назад сообщалось, что Соединённые Штаты и ЕС собираются принять меры в отношении Грузии в связи с её законопроектом об иноагентах.