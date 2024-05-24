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Адвокат Кудерко: дачникам грозит срок за выращивание ипомеи трёхцветной

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Адвокат Елена Кудерко рассказала в интервью агентству «Прайм», что за выращивание популярного у дачников растения ипомеи трёхцветной грозит уголовная ответственность.

По её словам, выращивание этого растения может стать причиной рейдов со стороны правоохранительных органов в летний сезон.

Адвокат отметила, что крупным размером будет считаться наличие от десяти корней (штук) растения, особо крупным — от 100.

«За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более — до восьми лет заключения», — сказала Кудерко.

Ранее юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова рассказала о растениях, которые запрещено выращивать в огороде.

В феврале Правительство России обновило перечень подлежащих контролю наркотических средств.

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