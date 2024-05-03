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Юрист Локтионова перечислила растения, которые нельзя сажать в огороде

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Юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова рассказала о растениях, которые запрещено выращивать в огороде.
Юрист Локтионова перечислила растения, которые нельзя сажать в огороде
  • Gettyimages.ru

«Вот некоторые из них: мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora); митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) — кратом; шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum); роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa); голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea)», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, недавно запрещённую ипомею трёхцветную можно заменить на пурпурную, ипомею каирскую, ипомею плющевидную, ипомею лунноцветущую, квамоклит.

Локтионова напомнила, что по-прежнему под запретом мак снотворный — растение вида Papaver somniferum L.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук напомнила о штрафах, предусмотренных за появление на дачном участке ряда сорных растений.

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