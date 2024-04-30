Юрист Федорчук напомнила о штрафах за появление на дачном участке ряда сорных растений

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук напомнила о штрафах, предусмотренных за появление на дачном участке ряда сорных растений.

В беседе с Life.ru она заявила, что к таким сорнякам относятся пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий, борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная, мята полевая, все виды молочая, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, ромашка.

При выявлении сорных растений, ухудшающих качество участка, дачника могут привлечь к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

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