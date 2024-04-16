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Юрист Коломийцев посоветовал тщательно проверять документы при покупке дачи

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Юрист Сергей Коломийцев рассказал, какие документы обязательно нужно проверить при покупке дачи.
Юрист Коломийцев посоветовал тщательно проверять документы при покупке дачи
  • Gettyimages.ru
  • © Suriyawut Suriya

«Самое первое и не требующее вопросов действие при покупке дачи — ознакомиться с правоустанавливающими и правоподтверждающими документами на земельные участок и строения», — объяснил он в интервью сайту «Аргументы и Факты».

По его словам, следует удостовериться, что паспортные данные продавца соответствуют занесённым в свидетельство о собственности, а также проверить участок по кадастровому номеру и убедиться, что на нём нет никаких обременений.

Затем нужно поинтересоваться, проводилось ли на участке межевание, и попросить показать межевой план, посоветовал Коломийцев. По его словам, без этого документа сделку лучше не проводить.

И в завершение следует осведомиться об уплате налогов на землю и недвижимость, а также всех взносов, если дача находится в пределах СНТ, заключил юрист.

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