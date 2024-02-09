Правительство России обновило перечень подлежащих контролю наркотических средств

Перечень подлежащих контролю наркотических средств и психотропных веществ дополнился 12 новыми позициями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление правительства России.

Согласно постановлению, в перечень включили представляющие особую опасность для жизни и здоровья граждан вещества из числа синтетических каннабиноидов, а также триптаминов и бензодиазепинов.

Также в обновлённый список вошли растения, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества: ипомея трёхцветная, турбина щитковидная и гармала.

Ранее перечень пополнился 23 новыми позициями. В него включили вещества, которые служат компонентами при незаконном изготовлении наркотических препаратов.