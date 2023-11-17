Кабмин России расширил перечень подлежащих контролю наркотических средств

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, которые подлежат контролю на территории России, пополнился 23 новыми позициями. Постановление о его расширении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В обновлённый перечень включили вещества, служащие компонентами при незаконном изготовлении наркотических препаратов. Постановление вступит в силу по прошествии 120 суток со дня его опубликования.

Примечательно, что некоторые из внесённых в перечень веществ представляют собой легальную альтернативу позиций, которые внесли в список ранее, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о координировавшихся с Украины нарколабораториях, деятельность которых пресекли под Волгоградом.