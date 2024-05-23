«Истерическая реакция»: в посольстве России осудили призывы политиков США разрешить ВСУ наносить удары по территории РФ

Призывы политиков и законодателей в США дать Киеву возможность использовать американское оружие против объектов в глубине России «крайне опасны и безрассудны», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, на деле это означает «дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского». Ранее конгрессмены призвали главу Пентагона разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по территории РФ. По мнению экспертов, дискуссии такого рода лишний раз подтверждают, что Киев испытывает серьёзные трудности на поле боя.

Призывы политиков и законодателей в США дать возможность Киеву использовать американское оружие против военных и энергетических объектов в глубине России «крайне опасны и безрассудны», заявили в посольстве РФ в Соединённых Штатах.

«Призывы русофобов означают лишь одно — дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского», — подчеркнул глава российского диппредставительства Анатолий Антонов.

Он также отметил, что уровень «истерической реакции» на успехи России на фронте растёт в Вашингтоне в геометрической прогрессии «не по дням, а по часам».

«Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте. Очевидно, что для Киева главное — спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков», — сказал Антонов.

Дипломат также констатировал, что на самом деле Киев давно не спрашивает разрешения «у западных хозяев на войну» против гражданских объектов на российской территории.

«Варварские налёты с применением смертоносной продукции ВПК НАТО осуществляются по нашей стране практически на регулярной основе. Желание после озвученных, в том числе сегодня, лозунгов американских политиков одно — ускорить разгром преступников в Киеве. Это прекрасно понимают наши вооружённые силы, демонстрирующие героические победы на фронте», — подчеркнул Антонов.

Напомним, 20 мая группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тёрнером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, следует из письма законодателей. По их словам, они хотят «выразить решительную поддержку относительно нескольких безотлагательных запросов» со стороны украинских коллег.

«Наши украинские союзники запрашивают разрешение на использование некоторых предоставленных США вооружений для проведения операций в отношении стратегически важных целей на территории России и подконтрольных ей территориях», — говорится в документе.

Конгрессмены считают допустимым применение американского оружия для ударов по стратегически важным целям на территории России «при определённых обстоятельствах».

«Крайне важно, чтобы администрация Байдена предоставила украинскому военному руководству возможность проводить полный спектр операций, необходимых для реагирования на неспровоцированное нападение России на их суверенную территорию», — полагают законодатели.

В своём письме они также ссылаются на материал газеты Politico от 14 мая, в котором утверждается, что Белый дом «сковывает» способность Украины дать отпор российским войскам под Харьковом с помощью американского оружия. Как утверждают конгрессмены, ВСУ «не смогли защищаться» из-за такой политики администрации США.

Заседание конгресса США

AP

© Jim WATSON

Позднее на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Маккол призвал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием. Однако Блинкен, комментируя такую возможность, заявил, что киевский режим должен самостоятельно решить этот вопрос. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин указал, что по-прежнему ожидает от Киева применения вооружений США «против целей» в пределах границ Украины, признаваемых Вашингтоном.

Воинственные призывы

Напомним, 17 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Киев попросил США снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории России, а также обращался с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что наложенные Западом ограничения на использование поставленного им Украине оружия для ударов по российской территории дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте.

Впоследствии бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Вашингтон должен разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ. По её словам, военные базы в России должны быть целями, «независимо от того, запускают оттуда ракеты или снабжают войска».

ВСУ

© Iryna Rybakova via AP

С аналогичным призывом выступил и секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко, который считает, что США следует снять «абсолютно несправедливый» запрет на использование ВСУ американского оружия для ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление ВС РФ.

«Лицемерная позиция»

По мнению экспертов, сам факт начала дискуссии о возможности нанесения ударов по России американским оружием свидетельствует о том, что Киев испытывает серьёзные трудности.

«Провал обороны в Харьковской области вынуждает Зеленского ставить своих американских покровителей в неудобное положение, заставляя их принимать на себя дополнительные риски. Такие просьбы крайне негативно воспринимаются тем же Байденом, поскольку демонстративно игнорировать их он не может, а удовлетворить — опасается», — отметил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

По его словам, США не хотят брать на себя ответственность за агрессивные действия Киева и на уровне публичной риторики пытаются делать вид, будто удерживают Зеленского от реализации его наиболее радикальных планов.

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«Лицемерная позиция Пентагона и Госдепа не должна никого вводить в заблуждение. Сам факт передачи современных дальнобойных средств безответственному националистическому режиму стоит интерпретировать как акт агрессии. Нужно априори исходить из того, что это оружие предназначается для нанесения России военного ущерба. Возможное применение ATACMS по объектам в Белгородской или Курской областях будет означать переход на новый уровень эскалации. Прямого одобрения или поощрения подобных ударов со стороны администрации США мы не услышим, однако нельзя исключать, что принципиальное решение на этот счёт уже принято Вашингтоном», — рассуждает Фельдман.

Схожей позиции придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. С его точки зрения, администрация Байдена «играет в театр», когда пытается дистанцироваться от соответствующих дискуссий.

«Белый дом вроде бы от всего этого демонстративно отнекивается, но при этом помогает разведданными киевскому режиму при применения оружия по целям, расположенным на территории РФ», — напомнил Дудаков в комментарии RT.

При этом он также не исключил, что с учётом давления в конгрессе и провалов ВСУ на фронте Вашингтон спустя какое-то время может разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь территории России.

«Но это, конечно, будет очень серьёзная эскалация. А для киевского режима это единственный шанс, чтобы хотя бы как-то, как они считают, выправить своё положение, а именно — втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Потому что такие удары дают РФ полный карт-бланш на как минимум симметричный ответ», — отметил аналитик.

Как пояснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, речь идёт об ответной реакции РФ, при которой на удары высокоточным оружием большой дальности по территории России Москва будет отвечать аналогичным образом.

«Предположим, если это будет судно или самолёт, значит, они тоже будут атакованы, но уже российскими средствами поражения. Действительно произойдёт эскалация, причём с непрогнозируемыми рисками», — сказал Подберёзкин в интервью RT.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк допустил, что Вашингтон может пойти на такой шаг перед выборами президента США.

«Соединённые Штаты, которые всему миру рассказывали, что Украина победит с помощью силы американского оружия, видя, что ВСУ на самом деле терпят крах, может именно накануне выборов в США помочь Киеву совершить какую-то диверсию или террористический акт, чтобы эти неудачи хоть как-то нивелировать. Задача — чтобы весь мир говорил пусть и о локальных, но успехах американского оружия и киевских сил», — пояснил Данюк в разговоре с RT.

Белый дом

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По его словам, заявляя об ограничениях на использование поставленного Украине оружия для ударов по российской территории, Зеленский пытается найти хоть какие-то аргументы для оправдания провалов его армии, в первую очередь на Харьковском направлении, и американские конгрессмены поддержали его в этом намерении.