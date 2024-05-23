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Конгрессмен Маккол показал карту России с зоной досягаемости ракет США

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Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.

Об этом информирует телеканал C-SPAN.

По его данным, таким образом Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.

«Это запретная территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы, которые они потом используют для атак на украинцев», — сказал Маккол.

Ранее Блинкен заявил, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по территории России.

Кроме того, шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что по-прежнему ожидает от Киева применения вооружений США в пределах границ Украины, признаваемых Вашингтоном.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что горячие головы в конгрессе США хотят ещё больше спровоцировать напряжённость вокруг украинского конфликта.

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