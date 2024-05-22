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Песков: идея применить оружие США для ударов по России исходит от горячих голов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что горячие головы в конгрессе США хотят ещё больше спровоцировать напряжённость вокруг украинского конфликта.
Песков: идея применить оружие США для ударов по России исходит от горячих голов
  • РИА Новости

По его словам, в конгрессе много горячих голов, которые желают ещё большего провоцирования напряжённости и в целом следуют в общем фарватере внешней политики США, нацеленной на провоцирование войны до последнего украинца.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что Соединённые Штаты должны снять запрет на использование поставляемого Вашингтоном оружия для нанесения ударов по территории России.

Шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что по-прежнему ожидает от Киева применения вооружений США в пределах границ Украины, признаваемых Вашингтоном.

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