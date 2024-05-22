Литвиненко: США должны снять запрет на использование оружия для ударов по России

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что Соединённые Штаты должны снять запрет на использование поставляемого Вашингтоном оружия для нанесения ударов по территории России.

Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, Соединённые Штаты должны снять «абсолютно несправедливый» запрет на использование ВСУ поставляемого Вашингтоном оружия для нанесения ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление российской армии.

Для Киева было бы выгодно, если бы администрация американского лидера Джо Байдена сняла данное ограничение, добавил Литвиненко.

Он добавил, что шансы на прорыв ВС Украины на поле боя в 2024 году невелики.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американским властям следует разрешить украинским войскам наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что по-прежнему ожидает от Киева применения вооружений США в пределах границ Украины, признаваемых Вашингтоном.