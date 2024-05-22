Блинкен: Украина должна сама решать, наносить ли удары по территориям России

Украина должна самостоятельно решить, наносить ли удары в глубине России.

Об этом госсекретарь заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, говоря о возможности снятия ограничений на применение ВСУ оружия из Соединённых Штатов, пишет ТАСС.

«Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея применить оружие США для ударов по России исходит от горячих голов.