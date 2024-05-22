Блинкен: Украина должна сама решать, наносить ли удары по территориям России
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Об этом госсекретарь заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, говоря о возможности снятия ограничений на применение ВСУ оружия из Соединённых Штатов, пишет ТАСС.
«Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея применить оружие США для ударов по России исходит от горячих голов.