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Япония ввела санкции за предполагаемые поставки оружия КНДР в Россию

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Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России, в очередной раз обвинив российскую сторону в поставках вооружений из КНДР.

Об этом заявили в японском МИД, передаёт ТАСС.

Под санкции, в частности, попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Сама авиакомпания также была включена в санкционные списки наряду с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации России.

Кроме того, рестрикции были введены против кипрских компаний IBEX Shipping и Azia Shipping.

Ранее Япония сократила в апреле поставки авто в Россию на 0,8%.

Кроме того, сообщалось, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений Конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий.

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